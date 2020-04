Alaphilippe blikt terug op de Belgische zege die zijn carrière veranderde: "Toen schakelde ik een versnelling hoger"

Voor 2018 had Julian Alaphilippe zes zeges op zijn teller staan, maar daarna ging het snel. Ondertussen zit de Fransman van Deceuninck.Quick-Step al aan dertig zeges.

In een interview op de webstek van zijn werkgever blikt de 27-jarige Fransman terug op het moment waarop zijn carrière als een komeet de lucht in schoot. Na zijn overwinning in de Waalse Pijl ging winnen plots een pak vlotter voor Julian Alaphilippe.

"Elke overwinning is belangrijk, maar deze was speciaal omdat het mijn eerste in een Klassieker was. Daarvan had ik altijd gedroomd", aldus Alaphilippe die zijn kunststukje van 2018 een jaar later wist te herhalen.

"Voor de start van de Waalse Pijl in 2018 had ik al enkele mooie overwinningen op mijn palmares (rit in de Vuelta en Parijs-Nice, nvdr.) maar dat was meer dan een overwinning. Het was een déclic. Iets wat ik nodig had om op verder te borduren en te kunnen blijven winnen. Het gaf me veel vertrouwen en ik schakelde een versnelling hoger", besloot hij.