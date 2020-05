"Het lichaam van Maradona" haalt het in Container Cup van Philippe Geubels

In de 'Container Cup' was het donderdag voor het eerst de beurt aan twee niet-sporters. BV's Erik Van Looy en Philippe Geubels namen het tegen elkaar op in de container, wat enkele opvallende beelden opleverde.

Erik Van Looy leek een paar keer op sterven na dood tijdens de proeven en tijdens het kijken, riep je naar de tv 'Rustig, Erik!', maar de flamboyante regisseur en presentator zei nog geen minuut na zijn prestatie "dat hij het zo opnieuw zou doen", toch opvallend.

Op voorhand liet Van Looy optekenen dat hij "de mentaliteit van Ronaldo, maar het lichaam van Maradona" heeft. Dat hij het zo opnieuw zou doen was duidelijk de mentaliteit van Ronaldo, maar ook het lichaam van Maradona werd pijnlijk duidelijk wanneer Van Looy zich waagt aan de monkey bars. Na drie sporten valt hij van de bars en schiet zijn schouder uit de kom. Even later werkt Van Looy die schouder er zelf terug in om gehandicapt de rest van de proeven te vervolledigen.

Na Van Looy was het de beurt aan Philippe Geubels. De komiek kent de presentator goed: "Heeft Van Looy zich weer zitten aanstellen met zijn schouder?", is een van de eerste vragen van Geubels. In de container vestigt Geubels de traagste tijd ooit gemeten op de loopband, maar golft hij wel verder dan Victor Campenaerts en benchpresst hij meer dan Remco Evenepoel.

Maar het mocht niet baten voor Geubels, enkele keren gewoonweg stoppen in het midden van de roeiproef en een slechte fietshouding doen hem de das om en zorgen ervoor dat hij 5 seconden boven de tijd van Erik Van Looy zit, op zo'n 7 minuten van Dirk Van Tichelt (de leider bij de sporters).