Thibau Nys mag komend seizoen af en toe ervaring opsnuiven bij de profs: "Uitrijden zal al moeilijk worden als Mathieu aan de start staat"

Hoe het volgende seizoen in het veldrijden er zal uitzien is nog koffiedik kijken. Door het verlengde wielerseizoen zal de kalender hier en daar nog worden aangepast. Wat wel zeker gaat gebeuren is dat Thibau Nys zich mag meten met de profs.

De wereldkampioen bij de junioren is straks eerstejaars belofte en zal af en toe de kans krijgen om ervaring op te doen bij de profs. "Dat kan ik nog minder inschatten dan mijn sprong naar de beloften", legde Thibau Nys uit bij Het Nieuwsblad. Een doel of een ambitie opleggen wil de wereldkampioen van de junioren niet voor de profwedstrijden. Daarvoor is het niveauverschil te groot. "Uitrijden zal soms al moeilijk worden op de parcoursen die mij minder liggen en waar Mathieu Van der Poel aan de start staat. Ik kan daar heel moeilijk een resultaat op plakken. Top 20 of top 15 zou al mooi zijn", besloot hij.