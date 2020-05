Begripvolle Bernal staat toch al op zijn strepen: "Ik denk niet dat ik me ga opofferen"

Van eind augustus zijn we nog al een hele tijd verwijderd, maar nu al is het uitkijken hoe Ineos het zou aanpakken in een eventuele Tour. Die is dit jaar nog belangrijker dan anders en zowel Bernal, Froome en Thomas zouden van start gaan met de ambitie om te winnen.

Bernal had het er over bij Eurosport Spanje. "Ik versta dat het voor het team interessant zou zijn om een vijfde Tour te winnen met Chris Froome of nog één met Geraint Thomas. Het zijn allebei Britse renners en het is een Brits team", beseft de Tourwinnaar van 2019 hoe de kaarten liggen.

De Colombiaan neemt overigens over de hele lijn een begripvolle houding aan. "Ik begrijp de positie van Geraint Thomas, die in de voorbije twee edities eerste en tweede was. Ik begrijp ook Chris Froome. Het winnen van een vijfde Tour zou gezien alles wat hem overkomen is de beste manier zijn om terug te keren."

Ik ga geen kans weggooien om de Tour nog eens te winnen

Toch wil Bernal zich niet zomaar een rij achteruit laten schuiven. "Ik heb de Tour al eens gewonnen en ga geen kans weggooien om 'm nog eens te winnen, dat is wel zeker. Aangezien ik voor honderd procent op mijn best ben... Ik denk niet dat ik mij ga opofferen, dat gaat Froome of iemand anders ook niet doen."