Brit begint aan zijn laatste seizoen bij Mitchelton-Scott: "Eerst wedstrijden rijden voor we aan volgend seizoen gaan denken"

Voor de wielerwereld is er dankzij de nieuwe kalender wat meer duidelijkheid, maar voor de renners die dit seizoen einde contract zijn, is het toch een onzekere periode. Ze kunnen zich op dit moment namelijk niet bewijzen om een contract te verdienen.

Simon Yates is één van hen. De ex-winnaar van de Vuelta is einde contract bij Mitchelton-Scott aan het einde van dit seizoen. "Het is altijd leuker om zeker te zijn van je toekomst, maar het is voor elke renner een harde periode met loonsvermindering etc."

De Brit weet nog niet wat er volgend seizoen zal gebeuren. "Het is afwachten. We moeten ons nu eerst concentreren op de wedstrijden en daarna kunnen we aan volgend seizoen beginnen denken", aldus Yates bij CyclingNews.