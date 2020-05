Populariteitsbarometer: Sagan veruit de populairste renner op Instagram, Evenepoel leunt dicht aan bij top tien

In tijden van corona is het ook nauwlettend de social media-accounts van de verschillende renners in het oog houden om op de hoogte te blijven van hun activiteit. Het hoeft niet te verbazen dat Peter Sagan op dat vlak op de meeste fans kan rekenen.

De Twitterpagina Fuoriclasse maakte een rangschikking op van de renners uit de WorldTour met de meeste volgers op hun eigen Instagrampagina. Wie anders dan Peter Sagan scoort daarin het best. De Slovaak van Bora-Hansgrohe heeft liefst 1,69 miljoen volgers op Instagram. De tweede in de rij dankt zijn positie zonder twijfel aan heel wat fans uit Zuid-Amerika. Dat is immers de Colombiaan Rigoberto Uran met 1,10 miljoen volgers. Op de derde plaats komt dan viervoudig Tourwinnaar Christopher Froome. De Brit houdt 1,05 miljoen volgers steevast op de hoogte van wat er zich afspeelt in zijn leven. GEEN GROOT VERSCHIL TUSSEN EVENEPOEL EN GAVIRIA De beste Belg is Remco Evenepoel met 291 000 volgers. Dat is nog een stuk minder dan de eerder genoemde toppers dus, maar toch niet ver verwijderd van de tiende plaats van Fernando Gaviria. Die heeft 323 000 volgers. Bij de teams scoort Ineos het beste. Deceuninck-Quick.Step volgt op de vierde plaats.