Davide Rebellin (48) denkt nog niet aan stoppen: wil nog Italiaans kampioen worden én rondrijden met de trui

Het coronavirus zorgt er niet voor dat Rebellin nadenkt over het beëindigen van zijn carrière, integendeel. De 48-jarige Italiaan heeft zelfs nog veel ambitie.

"Ik wil nog graag Italiaans kampioen worden", is de grootste ambitie van Rebellin. Vreemd genoeg heeft hij die koers nog nooit eerder in zijn carrière gewonnen. In 2004 schreef hij wel geschiedenis door de drie grootste heuvelklassiekers te winnen in hetzelfde jaar: Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik.

Maar als hij dan die tricolore pakt, denkt hij nog niet aan stoppen. "Ik wil dan graag nog willen koersen met die trui en hem laten zien aan het volk. Dat is echt een droom van mij", klinkt het bij de Italiaan. Hij beseft wel dat het niet eenvoudig zal zijn. "Ik weet niet welke resultaten ik kan behalen in topwedstrijden aangezien ik al lang niet meer aan dat soort wedstrijden heb meegedaan én niet meer van de jongste ben."

"Maar het coronavirus zal niet bepalen wanneer ik stop, dat zal ik zelf wel doen. Het liefst bij een groter team. Dan kan ik nog enkele grote klassiekers rijden en dan mijn carrière beëindigen", besluit Rebellin die nu bij het Kroatische Meridiana Kamen rijdt