Armstrong openhartig over persoon die hij het slechtst behandelde: "Onaanvaardbaar, ik was idioot in aanvalsmodus"

De ESPN-docu 'Lance' over Lance Armstrong brengt verschillende zaken aan het licht. In deel twee ging het vooral over zijn respect voor rivaal Jan Ullrich, maar ook andere persoonlijke contacten kwamen aan het licht. Armstrong komt er zeker niet altijd goed uit.

Inmiddels is het wel bekend dat Armstrong er een arrogante houding op nahield. Er werd hem gevraagd wie hij het slechtst heeft behandeld. Zijn antwoord: Emma O'Reilly, destijds zijn verzorgster bij US Postal. "Ik heb haar een hoer genoemd. Totaal onaanvaardbaar. Pijnlijker kon het niet."

Armstrong besefte in die periode niet allemaal wat hij aan het doen was. "Ik bedoelde het niet zo, maar... Ik was een idioot in volle aanvalsmodus." Zijn negatieve houding ten opzichte van anderen was zo constant voelbaar. "Ik slaagde er niet in een ander mens te zijn naast de fiets."

RUZIE MET JEUGIDOOL

Eén van de mensen uit de wielerwereld die al snel kritiek had op Armstrong was Greg LeMond. Nota bene zijn eigen jeugdidool. Na de harde woorden van LeMond belde Armstrong hem al snel op. 'Ik dacht dat we vrienden waren. Maar als jij stenen, wil gooien, kan ik dat ook', dreigde Armstrong.