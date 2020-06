Sommigen doen nog straffer dan Van Aert & co: voormalig wegrenner gaat voor gravelrit van 20(!) uur

Wout van Aert verbaasde al met een deelname aan de Dirty Kanzelled en een gravelrit van 320 kilometer, maar er zijn er nog die het helemaal te gek maken. Edward 'Ted' King laste wel een erg extreme rit in en deed er bijna nog de helft bij.

Ted King stopte eind 2015 met wegwielrennen. Sindsdien won de Amerikaan al tweemaal de Dirty Kanza. Ook dit jaar zou hij aan het gekende event deelnemen, maar daar stak het coronavirus een stokje voor. In afwachting van officiële wedstrijden timmerde King een heel gravelseizoen in mekaar.

VAN NOORDEN NAAR ZUIDEN VERMONT

Ter informatie: Van Aert zat tijdens de Dirty Kanzelled iets meer dan elf uur op de fiets. Ted King maakte als deel van zijn gravelseizoen een rit van... 20 uur en 40 minuten(!). King reed van het noorden van de staat Vermont naar het zuiden en moest dus ook bepaalde tijd in het donker rijden.

King heeft het over zijn waanzinnige rit op Cyclingnews. "Op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik de afstand van de Dirty Kanza achter de rug had, maar dan moest ik nog terug."