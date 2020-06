Populaire papegaai van betreurde Michele Scarponi heeft een nieuw maatje gevonden

In 2017 is Scarponi verongelukt. De Italiaan reed vroegr op training samen met zijn papegaai Franky, maar ook het dier was van slag door de dood van zijn maatje. Nu lijkt Franky echter een nieuw maatje gevonden te hebben.

Volgens Het Nieuwsblad trainde Franky het voorbije weekend samen met Antonio Nibali, de Italiaan van Trek-Segafredo. De broer van Vincenzo Nibali nam de papegaai mee op zijn rug tijdens zijn training.

#Italy



Beauty among the ruins: The pro bicycle racer Scarponi always trained with his parrot on his shoulder until perished, hit by a car. But now Franky the bird trains downhill on the back of Scarponi's best friend Nibali in honor of his master, bringing tears to many an eye! pic.twitter.com/7bJ6MngsY1