BK 2021 krijgt steun van andere wielerkoers en... voetbalploeg!

Het BK wielrennen van dit jaar vindt plaats in Anzegem, maar ook in 2021 trekken de renners naar West-Vlaanderen want het BK van 2021 zal plaatsvinden in Waregem. En dat laat voetbalclub Zulte Waregem niet zomaar passeren.

Samen met de organisatie achter Dwars door Vlaanderen zal Zulte Waregem mee zijn schouders onder het project zetten. "We hebben een jarenlange ervaring in het organiseren van evenementen voor supporters en business partners", verduidelijkt commercieel directeur van Essevee Miguel De Ruyck op de clubwebsite. "Er is weldegelijk een match tussen voetbal en wielrennen", verklaart De Ruyck de opvallende samenwerking. "Met de organisatie van Dwars door Vlaanderen hebben we al jarenlang een ijzersterke band en die bezegelen we nu met de organisatie van het BK", klinkt het. Parcours wordt meesterstuk Ook Carlo Lambrecht van Dwars door Vlaanderen gelooft in het project. "Het parcours wordt een meesterstuk met een start op de Hippodroom in Waregem en een finish aan het Regenboogstadion. Het moet een feest worden voor de bevolking", klinkt het veelbelovend.