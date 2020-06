De Heistse Pijl moet heel wat wijzigingen doorvoeren

Normaal gezien zou zaterdag de Heistse Pijl hebben plaatsgevonden, maar door de coronacrisis is de wedstrijd verzet naar 1 augustus. En dat zorgt voor heel wat wijzigingen voor organisator Jef Van Den Bosch.

Zo werd de wedstrijd normaal gezien uitgezonden op Sporza, maar voorlopig valt de wedstrijd samen met de Strade Bianchi. "We gaan er alles aan doen om de wedstrijd rechtstreeks te laten zien, desnoods via een livestream", laat Van Den Bosch weten.

Van Den Bosch moet ook met een lager budget werken, wielrenners moeten zich individueel inschrijven in plaats van per ploeg, zal er minder volk aanwezig zijn en kan de organisatie dit jaar geen viptent plaatsen. Vooral financieel zal dat een groot verschil zijn.

Ook het parcours is dit jaar anders. “Alleen al voor het traject van Vosselaar naar Heist heb ik 380 seingevers nodig. Nu volstaan 115 seingevers om het lokale circuit van zeventien kilometer te beveiligen. Zoveel seingevers van heinde en verre naar Heist en omstreken laten komen, leek me niet meteen ideaal. Door deze ingreep moet ik ook nog maar met één gemeente onderhandelen, want het lokale circuit ligt volledig op het grondgebied van de gemeente Heist."