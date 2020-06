Doet Remco Evenepoel een gooi naar de roze trui? Giro start wellicht met tijdrit

De Ronde van Italië zou op 3 oktober starten met een tijdrit in Palermo. Het is nog niet duidelijk of het om een individuele tijdrit gaat of om een ploegentijdrit. Voor Evenepoel is het alvast goed nieuws, want de jonge Belg is een specialist in deze discipline.

Volgens TuttoBiciWeb zal de Ronde van Italië op 3 oktober wellicht starten met een tijdrit in Palermo. Normaal gezien ging de Giro van start in Hongarije, maar door het coronavirus zal het enkel in Italië zelf doorgaan. Eind juni zal het parcours helemaal voorgesteld worden door de organisator. Het is niet duidelijk of de eerste etappe een individuele of een ploegentijdrit is, maar Remco Evenepoel zal het graag zien gebeuren. De Belg is gespecialiseerd in het tijdrijden en kan zo meteen een poging doen om de roze trui binnen te halen.