Enquête wijst uit: Renners willen koersen, zelfs al is het zonder publiek

Uit een enquête van Sporza bij 57 renners blijkt dat 90% opnieuw wil koersen, zelfs al is het zonder publiek. Ook een loonsverlaging komt aan bod.

"De Ronde van Vlaanderen is het summum van koersen met publiek, maar het is zeker niet overal zo", reageert Tim Declercq van Deceuninck-Quick.Step bij Sporza. Oliver Naesen treedt hem bij. "Koersen zonder publiek is niet het einde van de wereld."

Loonsverlaging: "straf dat een contract toch niet zo bindend blijkt te zijn"

Zo'n 60% van het peloton heeft zo'n 20%-40% van hun loon moeten inbinden. "Ik heb geen salaris ingeleverd, maar krijg waarschijnlijk ook geen bonussen dit jaar zoals een 13e maand. Dan is het toch wel straf dat een overeengekomen contract toch niet zo bindend blijkt te zijn", reageert Naesen die recent nog een nieuw contract heeft ondertekend.

Jens Keukeleire denkt wel dat het een strategische keuze van de ploegen was om nu de lonene wat in te binden, althans dat hoopt hij. "Ik hoop dat het met een doel is. Nu een beetje inleveren en volgend jaar een ploeg hebben, dat is beter dan nu risico nemen en geen ploeg meer hebben volgend jaar", reageert de renner van EF Education First.