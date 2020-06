Franse topsprinter moet ook dit jaar Tour de France aan zich voorbij laten gaan

Ook dit jaar zal Nacer Bouhanni niet meedoen aan de Ronde van Frankrijk. De sprinter van Arkéa-Samsic kon al in elke grote ronde een etappe winnen, behalve in de Tour. Notabene de ronde in zijn eigen land.

Nacer Bouhanni is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Dat hij van de ploeg niet mee mag naar de Ronde van Frankrijk, zal hem zeker niet tevreden stellen. "De ploeg heeft ervoor gekozen om een ploeg samen te stellen rond de klimmers omdat het een bergachtige Tour wordt. Die keuze werd collegiaal gemaakt met de ploeg. Volgend jaar gaan we voor de sprinters", laat Bouhanni weten. De officiële Tourselectie van Arkéa-Samsic is nog niet bekend. Maar het team zal ongetwijfeld gebouwd zijn rond kopman Nairo Quintana. Ook huidig Frans kampioen Warren Barguil lijkt al zeker te zijn van zijn plekje in de selectie.