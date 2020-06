Johan Bruyneel sloeg docu Lance Armstrong over: "Geen zin om naar bleiters te kijken"

Johan Bruyneel liet de ESPN-docu over Lance Armstrong aan zich voorbijgaan.

De documentaire bevatte het hele verhaal rond het dopinggebruik van de Amerikaanse wielrenner. Johan Bruyneel was er vanop de eerste rij bij, dus hoefde hij de documentaire niet te zien. "Ik heb fragmenten meegekregen, maar de hele documentaire is niet aan mij besteed. Er zijn al zo veel dingen over gezegd dat iedereen ondertussen er een eigen verhaal van kan maken."

"Daarnaast heb ik ook geen zin om naar bleiters als Taylor Hamilton, Jonathan Vaughters of Betsy Andreu te luisteren", vertelt Bruyneel in een podcast met Paul DiMeo.

Ondertussen is Bruyneel levenslang geschorst. Een te zware sanctie, vindt hij zelf. "Ik heb de straf aanvaard, maar ze had zo lang niet mogen zijn. Tien jaar had voldoende geweest. Er was zelfs sprake dat ik door enkele bekentenissen mijn straf kon terugvorderen tot 1 jaar, maar dat is er niet van gekomen."