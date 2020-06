Ook Astana zal de Mont Ventoux beklimmen

Astana zal ook deelnemen aan de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Vorig jaar was de Kazachse ploeg nog afwezig.

Begin augustus staat de Mont Ventoux Dénivelé Challenge op het programma. Dan zullen de renners twee maal de Mont Ventoux beklimmen. Eerder was al bekend geraakt dat UAE Emirates zou deelnemen aan de wedstrijd en nu heeft ook Astana zich opgegeven om deel te nemen.

De ploeg moet nog wel een selectie doorgeven, maar zal wel meestrijden om een plek in de erelijst. Vorig jaar won de Spanjaard Herrada.

Er was eerder al twijfel of Mont Ventoux dit jaar twee keer beklommen zou worden, maar onangs werd dat toch bevestigd. Na tachtig kilometer zullen de renners voor het eerst de Mont Ventoux beklimmen, daarna dalen de renners via Chalet Reynard. Uiteindelijk komen de renners opnieuw aan de voet van de Mont Ventoux, waar ze de berg voor de tweede keer zullen beklimmen.