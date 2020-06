Sunweb heeft plaatsje als kopman klaarliggen voor Romain Bardet

Romain Bardet fietst al zijn hele professionele carrière voor AG2R-La Mondiale, maar daar zou binnenkort verandering in kunnen komen.

Romain Bardet is al heel zijn carrière in dienst bij AG2R-La Mondiale. De 29-jarige Fransman was de laatste jaren telkens een grote kandidaat voor de gele trui in de Ronde van Frankrijk. In 2016 werd hij tweede en vorig jaar won hij het bollenklassement.

Team SunweB biedt hem een plaats aan om nog een stapje hoger te zetten. Bij De Telegraaf bevestigde Bardet die interesse, maar stelde hij dat hij geen overhaaste beslissing zal nemen.