Verschrikkelijk nieuws uit Ecuador: jonge wielrenner overleden na aanrijding op training

In Ecuador is Rubén Darío Tatés, een jonge wielrenner, overleden nadat hij op training werd aangereden door een auto. Het gebeurde in de provincie Carchi en Giro-winnaar Richard Carapaz gaf eerder al aan dat het daar zeer gevaarlijk is om te rijden. Rubén Darío Tatés werd 20 jaar oud.

Rubén Darío Tatés, een jonge Ecuadoriaanse renner, is overleden nadat hij op training werd aangereden door een auto. Volgens Het Nieuwsblad pleegde de chauffeur vluchtmisdrijf, maar hij werd daarna opgepakt door de politie. De renner is overleden in de provincie Carchi. Ook Giro-winnaar Richard Carapaz komt van deze streek en hij gaf eerder al aan dat het in zijn land zeer gevaarlijk is om te trainen. Rubén Darío Tatés werd 20 jaar oud. De redactie van wielerkrant wenst de familie en vrienden van de renner veel sterkte.