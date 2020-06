Virtuele Tour de France krijgt vorm: ASO heeft akkoord bereikt met online platform en er zullen voorlopig al 15 teams deelnemen

De kans wordt groter dat we in juli een virtuele Tour de France te zien zullen krijgen. Organisator ASO heeft namelijk een akkoord bereikt met Zwift en er zullen 6 etappes zijn die men zal verdelen over de weekends.

Volgens CyclingNews heeft organisator ASO een akkoord bereikt met het online platform Zwift. Er zouden al 15 teams deelnemen en er zullen 6 etappes zijn. Op 4 juli zal de virtuele Tour de France starten en het zal eindigen op 19 juli, dus de etappes worden verdeeld over de weekends. Voor de echte Tour de France moeten we nog even wachten, want we zullen de renners pas echt opnieuw aan het werk kunnen zien in de Tour op 29 augustus.