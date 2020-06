Voorzitter van de Belgische wielerbond hoopt dat ze snel terug wedstrijden kunnen organiseren: "Deze locaties zijn geschikt"

Tom Van Damme, de voorzitter van de Belgische wielerbond, hoopt dat er al in juli wielerwedstrijden georganiseerd kunnen worden. Hij denkt daarbij aan het organiseren van wedstrijden op gesloten locaties zoals het circuit van Zolder of het vliegveld van Ursel.

Vanaf 1 augustus zullen de profrenners opnieuw aan zet komen, maar Tom Van Damme, de voorzitter van de Belgische wielerbond, hoopt dat ze al in juli wedstrijden kunnen organiseren op regionaal vlak.

Volgens hem is het zeker mogelijk via gesloten omlopen. "Er zijn in België enkele wielerpistes die we nu kunnen gebruiken. Ook het circuit van Zolder of het vliegveld van Ursel kunnen gebruikt worden. Deze locaties zijn zeker geschikt en er kunnen ook tijdritten georganiseerd worden", aldus Van Damme in een interview bij Sporza.