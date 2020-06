Zorgt bietenseizoen voor chaos in Parijs-Roubaix?

Door het verzetten van Parijs-Roubaix vanwege het coronavirus, valt de klassieker samen met het bietenseizoen in Frankrijk. En daar zijn ze toch een beetje bang voor...

Les Amis de Paris-Roubaix herstelde eerder deze week al de zware kasseistrook van Mons-en-Pévèle, dat artikel kan u HIER lezen. Maar niet alleen de slechte staat van sommige kasseistroken, ook het bietenseizoen baart Les Amis, een organisatie van vrijwilligers, zorgen. "In de dagen en weken voor Parijs-Roubaix zullen er veel landbouwvoertuigen over de kasseistroken rijden", laten voorzitter François Doulcier weten aan Het Nieuwsblad.

"We hebben aan alle gemeentes gevraagd om tijdig de wegen proper te maken en het gras te verwijderen zodat alles er perfect bijligt", is Doulcier hoopvol.

En nu? Gaten opvullen

Maar Les Amis de Paris-Roubaix blijven niet wachten op het bietenseizoen. De vrijwilligers hebben door het uitstel van 'De Hel van het Noorden' zelfs nog wat extra tijd gekregen om de kasseistroken onder handen te nemen. "We moeten nog wat gaten opvullen, maar dat is geen intensief werkje. De Pont Gibus in Wallers moet volledig heringericht worden maar dat staat in 2021 gepland."