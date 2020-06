Komt het WK in Zwitserland nog in gevaar? "Woensdag geeft overheid uitsluitsel"

In januari ging het door, vorige maand was er grote twijfel, enkele weken later opnieuw niet en woensdag zou het officieel moeten zijn. Waarover gaat het? Het WK wielrennen in Aigle-Martigny (Zwitserland).

Volgens Michel Wuyts valt de definitieve beslissing over het WK woensdag 24 juni. De commentator van Sporza meent dat te weten in zijn wekelijkse column bij HLN. Wuyts denkt dat het WK doorgaat als er geen tweede coronagolf komt. Het Zwitserse Bondraadslid Alain Berset zou dat afgelopen donderdag bekendgemaakt hebben tijdens een samenkomst met sponsoren, UCI-verantwoordelijken en belangrijke politici. "Het gat in de WK-begroting is zo'n 1,7 miljoen euro. De overheid gaat het dichten omdat Zwitserland en Martigny wel een 'toeristisch zetje' kunnen gebruiken. Maar let wel op, pas woensdag zijn ze helemaal zeker. Dan moet de volledige Bondsraad de bijpassing van de overheid bekrachtigen", besluit de commentator.