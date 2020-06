Lefevere zou niet investeren in Froome: "Kan hij het op zijn 35e nog?"

Chris Froome naar Deceuninck-Quick.Step? Die deur sluit Patrick Lefevere zeer snel. En zelfs als hij het budget zou hebben, zou hij het hoogstwaarschijnlijk nog niet doen zegt 'The Godfather van de ploeg.'

"Ik wil niet voor iemand anders spreken, maar ik zou niet investeren in een renner die 35 jaar is om er dan een team rond te bouwen. Ik respecteer zijn palmares, maar zal hij nog steeds de Tour winnen op zijn 35?", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

"Geen spijt dat Contador nooit voor ons gereden heeft"

"Ik heb het ook niet voor renners die vertegenwoordigd worden door familieleden. Bij Chris Froome neemt zijn vrouw de zaken waar, bij Mapei hebben we ook eens zo'n situatie gehad met Abraham Olano."

"Bij QuickStep zaten we eens rond de tafel met Fran Contador, die manager was voor zijn broer Alberto. Maar Alberto was er niet en Fran had een jurist bij. Probleem was dat de ene geen Engels sprak en de andere geen Frans, ik schaamde me in hun plaats. Alberto Contador heeft nooit voor ons team gereden en daar heb ik tot op vandaag geen spijt van gehad", ging Lefevere verder.

Chris Froome gaat hoogstwaarschijnlijk naar Israel Start-Up Nation, waar hij een contract van 3 jaar kan ondertekenen dat van hem de bestbetaalde renner van het peloton zou maken.