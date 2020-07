Renner van Deceuninck-Quick.Step dreigt stage te missen door reisproblemen

Deceuninck-Quick.Step zou op hoogtestage in San Pellegrino graag over alle renners beschikken, maar dat lijkt niet te lukken. Ian Garrison hoopte de oversteek naar Europa te maken. De Amerikaan zit echter vast in zijn thuisland.

Amerika heeft al een tijd zijn grenzen gesloten voor mensen uit andere continenten, maar maakte bijvoorbeeld wel een uitzondering voor topsporters uit Europa. Dan zou het ook moeten kunnen om in de omgekeerde richting te reizen. Dat lijkt echter niet het geval te zijn.

Deze week is er een reisverbod ingesteld voor Amerikanen die naar Europa willen reizen. In de VS zorgt het coronavirus nog altijd voor een recordaantal besmettingen. Deceuninck-Quick.Step heeft aan VeloNews bevestigd dat Ian Garrison woensdag een vlucht van Atlanta naar Amsterdam wilde nemen, maar tegengehouden werd op de luchthaven.

American WorldTour rider turned away from flight to Europe as new travel restrictions kick in:https://t.co/24ccOClOx9 — VeloNews (@velonews) July 3, 2020

Garrison was van plan om een brief van de ploeg voor te leggen aan de officials. Omdat hij geen visum voor of een verblijfplaats in Europa heeft, werd hem de toegang tot het vliegtuig ontzegd. Het is nu zoeken naar een plan B. Blijft een oplossing uit, dan dreigt de vicewereldkampioen bij de beloften de hoogtestage van Deceuninck-Quick.Step te missen.