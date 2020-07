Throwback: Fabian Cancellara pakt gele trui in Tour de France na sterke proloog in Rotterdam

Op 3 juli 2010 begon de Tour de France in Rotterdam (Nederland) met een proloog van net geen 9 kilometer. Een kolfje naar de hand van Fabian Cancellara, maar met onder meer Tony Martin en Bradley Wiggins waren er twee sterke concurrenten.

Bradley Wiggins had echter heel wat pech. Hij begon aan zijn tijdrit terwijl het aan het regenen was en daardoor kon hij niet voluit gaan. De Brit zou op bijna een minuut eindigen van de uiteindelijke winnaar.

De winst was weggelegd voor de grote favoriet Fabian Cancellara. De Zwitser reed een sterke proloog en hij deed tien seconden sneller over het parcours dan Tony Martin. David Millar werd derde op 20 seconden. De eerste gele trui in de Tour de France van 2010 was dan ook voor "Spartacus".