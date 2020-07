Voormalig wereldkampioene tijdrijden (ex-Lotto) duikt onder de 9 uur en heeft record Everesten bij de vrouwen

Er is opnieuw een record in de Everesting Challenge neergezet en deze keer bij de vrouwen. Voormalig profrenster Emma Pooley slaagde er als eerste vrouw om de vereiste hoogtemeters af te leggen in minder dan negen uur en had zo automatisch ook het record beet.





