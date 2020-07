Etappewinnaar in de Tour verkoopt nu veiligheidsbarrières: "Ik krijg er nog een beetje kippenvel van"

Vorig jaar werden we in de Tour verwend met enkele knappe etappezeges van onze Belgen. Ook in het verleden toonden enkele van onze landgenoten hun snelle benen in Frankrijk.

Natuurlijk denkt iedereen dan aan Tom Boonen, maar men zou bijna vergeten dat zijn locomotief bij Quick-Step ook twee zeges meepikte in de Tour. In Vive La Vie blikt Gert Steegmans dan ook graag terug op die mooie periode.

De eerste was een zege in Gent in 2007: "Het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik won. Het was heel vreemd. Ik trok de sprint aan voor Tom Boonen, maar hij werd tweede en ik won. Ik denk niet dat hij me dat kwalijk genomen heeft. En ook de ploeg klaagde niet dat wij 1 en 2 waren."

Zijn mooiste is ongetwijfeld die op de Champs-Elysées in Parijs, een jaar later: "Ik heb nooit meer druk gehad dan toen. Ik stond op met maar één gedachte: ik zal vandaag winnen. De hele Tour was mislukt, maar daar gebeurde het dan toch. Dat zorgde voor een extreme ontlading. Ik krijg er nog een beetje kippenvel van."

Carrièreswitch

Tegenwoordig woont en werkt Steegmans nu in Noord-Frankrijk: "Ik verkoop veiligheidsbarrières, voornamelijk voor industrieomgevingen. We hebben iets wat redelijk gepatenteerd is. De klanten zijn positief en komen steeds terug. Ik doe het graag."