Geen Tour voor Ben Hermans, die alternatief programma uit de doeken doet en reageert op komst van Froome

Ben Hermans liet afgelopen week optekenen geen heil te zien in een deelname aan de Tour de France dit seizoen. Als voornaamste reden haalde de klimmer de vrees voor een sociaal isolement aan.

"Ik zou die berichtgeving wel een beetje willen nuanceren", reageert Hermans daar zelf op bij Sporza. "Ik heb nooit gezegd dat het 100 procent zeker is dat ik de Tour niet zal rijden. Normaal gezien was het mijn plan om de Tour de rijden. Maar toen kwam mijn coach plots met een alternatief programma op de proppen."

Steile ambities

En dat programma oogt ook mooi met onder meer de Ronde van Lombardije, Tirreno-Adriatico, de Waalse klassiekers en de Vuelta.

"Ik zie meer mogelijkheden in dat programma dan in een schema met daarin de Tour. Na een grote ronde ben ik meestal redelijk uitgewrongen. Voor mij zou het dus moeilijk zijn om de Tour te combineren met de Waalse klassiekers. Daarom is de Vuelta als grote ronde ideaal dit jaar. Ik zal nu in elke koers kunnen starten met de ambitie om een resultaat te rijden."

Froome

Met de komst van Chris Froom in 2021 krijgt Israel Start-Up wel een flinke kwaliteitsinjectie: "Ik ben wel wat geschrokken dat onze ploeg Israel Start-Up Nation een ronderenner zoals Froome heeft kunnen aantrekken."

"Het is natuurlijk enorm leuk dat zo’n renner bij ons in de ploeg komt rijden. Froome brengt een hele hoop ervaring met zich mee."