Israel Start-Up Nation heeft grote plannen met Froome: "Als dat lukt, kan Chris zomaar beschouwd worden als de beste renner aller tijden"

Israel Start-Up Nation heeft zijn eerste grote vis binnengehaald. Met Chris Froome hoopt het mee te kunnen strijden voor de eindzeges in alle grote rondes.

Mede-eigenaar Sylvan Adams was dan ook bijzonder opgetogen met de komst van de viervoudige Tourwinnaar: "Chris is de beste renner van zijn generatie. We willen samen grote rondes winnen en als dat lukt, kan Chris zomaar beschouwd worden als de beste renner aller tijden."

"Chris is de perfecte leider om onze ambities in de grote rondes waar te maken. Zijn mindset en fysieke talenten zijn buitengewoon en ik denk dat hem dat gaat helpen om ook met ons grote successen te boeken."

Steile ambities

Froome zal goed ondersteund worden bij Israel Start-Up Nation, er wordt nog heel wat versterking verwacht: "We willen een mooi team om Chris heen bouwen, zodat we ons met de beste teams kunnen meten en we ons belangrijkste doel kunnen verwezenlijken: het winnen van de Tour de France", zegt teammanger Kjell Carlström.