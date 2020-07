Nederland overweegt om met belofteploeg naar EK te trekken, maar hoopt wel hun grootste talent te overtuigen

Het EK valt dit jaar te midden in een zeer drukke periode. Bij Nederland beseffen ze dit maar al te goed en vragen ze zich af of ze wel een kwaliteitsvolle selectie op de been kunnen brengen. Eén man kan hen alvast van een forse kwaliteitsinjectie voorzien.

De KNWU hoopt Mathieu Van der Poel te overtuigen om mee te doen aan het EK. Dat zegt bondscoach Koos Moerenhout aan het Algemeen Dagblad: "Hij moet met zijn ploeg bekijken of past. Het parcours zou hem moeten liggen en gezien zijn programma past het wellicht." Door de drukke periode speelde KNWU-directeur Thorwald Veneberg al met het idee om met een belofteploeg af te reizen naar het Franse Plouay, dat dit seizoen het decor vormt voor het Europees Kampioenschap. Moerenhout heeft er wel vertrouwen in om met een sterke selectie te kunnen afreizen naar Bretagne: “Zoals het er nu naar uitziet, lukt het een team samen te stellen met profs. Ook uit de WorldTour. Want niet iedereen rijdt de Tour, dus die renners kunnen wellicht wel. Maar het moet passen in hun programma’s en de ploegen moeten akkoord zijn.”