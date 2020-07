Adrie van der Poel: "Ik heb liever niet dat Gilbert Sanremo wint, want dat betekent dat Matje niet kan winnen"

Met vader Adrie heeft Mathieu van der Poel de ideale begeleider in zijn entourage. Wanneer de klassiekers er alsnog aankomen, zullen de verwachtingen hooggespannen zijn. Adrie van der Poel laat zijn licht schijnen op het najaar en de mogelijkheden voor Mathieu.

Het eerste Monument is natuurlijk Milaan-Sanremo. In het gesprek met Bureau Sport werd geopperd hoe leuk het zou zijn voor de geschiedenisboeken als Gilbert daar wint. "Ik heb liever niet dat ie wint, want dat betekent dat Matje niet kan winnen", lacht Adrie. "Het zou zeker bijzonder zijn. Daarnaast is het een superprofessionele renner."

Van der Poel senior heeft dus wel veel respect voor Gilbert. "Natuurlijk zou de naam Philippe Gilbert niet misstaan op de erelijst en het zou een bekroning zijn voor zijn nu al schitterende carrière. Hij is volgens mij één van de grote kanshebbers."

KORTE INSPANNING IN LOMBARDIJE

Mathieu gaat ook meedoen aan klassiekers met klimparcoursen, zoals Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Maakt hij daar eigenlijk wel kans? "Lombardije is vaak een koers die gecontroleerd wordt op die steile klim. Dat is een inspanning van negen à tien minuten. De renners gaan daar veel gemotiveerder aan de start staan dan wanneer je al die koersen al gereden hebben. Daar zal veel vanaf hangen."

PARIJS-ROUBAIX DE MOOISTE

Ten slotte mocht Adrie er ook één klassieker uitkiezen waar hij Mathieu het liefst ziet winnen. "Als hij goed is kan hij op veel terreinen meedoen. Ik denk niet dat ie zich meer gaat inspannen in de Amstel Gold Race dan in Vlaanderen of in Roubaix. Als ik zelf mag kiezen, neem dan meteen Parijs-Roubaix. Dat blijft voor mij de mooiste klassieker."