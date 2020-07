Jimmy Janssens roert zich in virtuele Tour, Canadees gaat verrassend met ritzege aan de haal

Met Jimmy Janssens van Alpecin-Fenix was er een Belgische renner die zich in de kijker reed tijdens de derde etappe van de virtuele Tour. Veel kocht hij daar niet voor, want de rit draaide uit op een sprint en menig onbekend renner rook zijn kans. De zege was voor Matteo Dal-Cin.

Jimmy Janssens was één van de renners die in het eerste gedeelte van de virtuele koers voor het offensief kozen. Ook zijn aanval bleek op het vlakke parcours echter geen kans op slagen te hebben. Het was dus vooral uitkijken naar de sprint. RALLY LEVERT DE WINNAAR Boasson Hagen zette fel aan op 500m van de meet, maar kon zijn inspanning niet volhouden tot op de streep. Heel wat renners kwamen er nog over heen, bijna stuk voor stuk verrassende namen. Diegene die het eerst aan de meet was, was de Canadees Matteo Dal-Cin van Rally. Jake Stewart en Callum Scotson werden nummers twee en drie. Ook bij de vrouwen eindigde de rit op een sprint. De Duitse Tanja Erath passeerde in de laatste meters nog Chloe Dygert en April Tacey.