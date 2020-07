Wout van Aert: "Dat de coronacrisis wordt gebruikt om startgelden af te schaffen, maakt me niet vrolijk"

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat de startgelden in het veldrijden afgeschaft zouden worden. Een stap richting professionalisering klinkt het. Maar volgens Wout van Aert zijn de veldrijders zelf helemaal niet klaar voor die afschaffing.

In een interview met Wielerflits reageert van Aert op de beslissing om de startgelden af te schaffen in het veldrijden. "Het is dubbel", klinkt het. "Ik begrijp dat het een moeilijke periode is en dat de sponsors minder snel zullen investeren. Dat we flexibel moeten zijn, daaroveer zouden we het allemaal eens over moeten zijn."

Maar...

"Ik heb het er moeilijk mee dat de coronacrisis als excuus wordt gebruikt om de veldritwereld helemaal te gaan veranderen", is van Aert kritisch. "Ik zie nog steeds veel mensen op de cross, de kijkcijders zijn goed en er gaat nog steeds veel geld rond in het veld. Gaat het dan echt zo slecht met de cross zoals ze willen laten uitschijnen?", vraagt hij zich luidop af. "Maar: Aan elke crisis komt er ook nog eens een einde."

"Niet genoeg compensatie"

Dat het prijzengeld omhoog gaat, is volgens van Aert niet genoeg. "Daarmee compenseer je de startgelden niet want de cross is daarop gebaseerd. Voor mij maakt het niet uit, ik ben een WorldTour-renner en word in alles ondersteund. Maar de renners die tot een echt crossteam behoren, iwordt het wel een probleem."

"Als een eldrijder wilt pieken naar een bepaalde cross zoals een WK, moet hij alles zelf bekostigen. Een verzorger meenemen op stage? zelf betalen. De teams moeten nu ook structureel veranderd worden", doet hij een oproep.