Technische problemen op stage: Astana trekt zich dan maar terug uit virtuele Tour

Alexandre Vinokourov leverde graag ook renners van zijn ploeg om mee te doen aan de virtuele Tour, maar dat is grondig misgelopen. Aan de start van de vierde etappe geen Astana-renners meer, want de Kazachse formatie kampt met technische problemen.

Dit weekend worden de derde en vierde etappe gereden in de virtuele Ronde van Frankrijk. Een goede internetverbinding is cruciaal om voluit de eigen kansen te kunnen verdedigen en net daar knelt het schoentje voor Astana.

De Kazachse ploeg is momenteel op stage. Wie het team wil vertegenwoordigen in de virtuele Tour moest dat dus vanop stage doen. Door de internetproblemen moesten de renners in de derde rit opgeven. Astana besloot vervolgens om niet meer mee te doen.

STAGEREGELING NIET OPTIMAAL

De internetverbinding op de stageplaatsen in Spanje en Italië laat immers geen verdere deelname toe. Bij het regelen van die stages moet dus nog wel één en ander op punt gezet worden.