OFFICIEEL: Ook Rick Zabel blijft langer bij Israel Start-Up Nation: "We kunnen meer bereiken dan mensen denken"

Daar is de volgende contractverlenging bij Israel Start-Up Nation. Rick Zabel heeft zijn krabbel gezet onder een nieuwe overeenkomst. Daardoor blijft de Duitser de komende twee jaar lid van de Israëlische ploeg en zal hij dus ook ploegmaat worden van Chris Froome.

Onlangs verlengde ook Alexander Cataford zijn contract en André Greipel, landgenoot van Zabel, deed eerder al hetzelfde. Rick Zabel kwam mee over na de fusie van Katusha en wil zijn avontuur bij Israel Start-Up Nation dus gerust verder zetten. "Ik hou van de spirit van het team", zegt Zabel op de ploegsite. "We zijn underdogs, maar we kunnen meer bereiken dan vele mensen zouden verwachten."

Met een nieuw contract voor twee jaar zit Zabel alvast safe. Hij maakt deel bij Israel Start-Up Nation deel uit van de sprinttrein. "Het is geweldig hoe hij de lead-out versterkt", beweert teammanager Kjell Carlström. "Hij heeft een geweldige attitude."