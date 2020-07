Ploegleider Kris Wouters gaat aan de slag bij veldritteam van Tim Merlier en Gianni Vermeersch

Kris Wouters werkte jarenlang samen met Sven Nys. In januari, vlak voor het BK veldrijden, kwam aan die samenwerking een einde. Een half jaar later heeft Wouters een nieuwe ploeg gevonden en dat is Creafin-Fristads geworden.

Op de site van het team kondigt Creafin-Fristads aan dat Wouters met onmiddellijke ingang aan de slag gaat als ploegleider. Sinds de breuk met Telenet begeleidde Wouters individueel nog wel enkele atleten. Nu zal hij dat opnieuw doen in ploegverband. Hij zal de coaching en begeleiding van de dames elites en de beloften op zich nemen.Daarnaast zal hij alle beloften van de overkoepelende structuur van de broers Roodhooft begeleiden in de stap naar het profcircuit. "Ik ben blij dat ik opnieuw binnen een team kan werken", vertelt Wouters. IDEAAL PLAATJE Het engagement bij Creafin-Fristads voldoet aan al zijn wensen. "Het feit dat ik terecht kom in een omgeving die ver staat op het gebeid van training en performance en dat ik ook mijn ding kan doen als coach is belangrijk. Het feit dat ik met elites en jeugd kan werken bij zowel dames als heren maakt dit een ideaal plaatje." Bij de mannen rijden Tim Merlier en Gianni Vermeersch in het veld voor Creafin-Fristads.