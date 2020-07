Israel Start-Up Nation trekt wielrenner terug uit Ronde van Burgos uit schrik voor corona

Israel Start-Up Nation heeft Itamar Einhorn teruggetrokken uit de Ronde van Burgos. Einhorn kwam in contact met Goldstein, die vorige week nog positief testte op het virus.

Goldstein bleek asymptomatisch en vervoegde ondertussen weer de rangen van Israel Start-Up Nation. Maar Einhorn kent minder geluk.

"Ondanks dat de resultaten nog niet bekend zijn, willen we geen risisco nemen. We hebben dan ook besloten om Einhorn terug te trekken uit de wedstrijd. We blijven de situatie van nabij volgen", vertellen ze bij Israel Start-Up Nation.