Twee renners van Groupama-FDJ krijgen immuniteitspaspoort voor corona

Goed nieuws voor twee Franse renners van Groupama-FDJ. Zij blijken immuun te zijn voor het coronavirus.

De twee Fransmannen, waarvan de namen niet werden meegedeeld, kwamen tijdens de lockdown in contact met het coronavirs, maar geraakten niet geïnfecteerd. Doordat ze asymptomatisch zijn krijgen ze nu van het UCI een immuniteitspaspoort voor corona.

De twee Franse renners worden dus vrijgesteld van alle coronatesten voorafgaand en na een wedstrijd. Het is nog niet duidelijk of er ook nog andere renners zo'n paspoort hebben verkregen. Vandaag geraakte wel al bekend dat het hele peloton coronavrij was bij de start van de Ronde van Burgos.