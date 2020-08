Beresterke Van Aert mag vuisten ballen na slijtageslag: "Aanval de beste verdediging" en "Op 25ste is het al gelukt"

Wout van Aert heeft zijn reeds opgedane ervaring laten meespelen in zijn jacht op de overwinning in de Strade Bianche. Aanvallen als het kan, niet twijfelen. Van Aert besloot er vol voor te gaan en en niemand die nog in de buurt geraakte. Een heerlijk gevoel moet dat zijn.

Van Aert had er vooraf een goed oog in. Al was het wel diep gaan. "Als je tweemaal derde eindigt, kom je met veel vertrouwen naar hier. Het was de hele dag afzien. Niemand voelde zich geweldig. De hitte maakte er een uitputtingsslag van. Ik hield het hoofd koel en had aan het einde nog iets over."

Bewust koos de renner van Jumbo-Visma er voor om op 12 kilometer van de meet te demarreren. "Er zat niemand bij waar ik echt schrik van moest hebben op het laatste oplopende stuk, maar de aanval is de beste verdediging. Ik heb de vorige jaren al gezien dat dat geen nadeel is hier. Het heeft goed uitgepakt."

Ik ben twee jaar geleden verliefd geworden op deze koers

Het is dus opnieuw een groots moment in zijn wielercarrière. "De ritzege in de Tour was al iets groots. Strade Bianche is één van de mooiste eendagskoersen die er zijn. Ik ben twee jaar geleden verliefd geworden op deze koers. Het was een doel op 'm ooit eens te winnen. Op mijn 25ste is het al gelukt. Ik ben heel blij."