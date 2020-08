Derde podium op rij dat met de meeste voldoening: Wout van Aert de allersterkste in Strade Bianche

Wout van Aert kreeg na al twee keer op het podium te hebben gestaan enkele maanden later dan verwacht zijn kans om een gooi te doen naar de hoogste prijs in de Strade Bianche, de koers waar zoveel toprenners zo lang naar uitkeken. Een sterke Van Aert reed iedereen los en maakte het helemaal waar.

Benjamin Declercq, de Belg die uitkomt voor Arkéa-Samsic, zat mee in de vroege vlucht van de dag. Hij moest wel de Fransman Simon Pellaud laten rijden en waaide zo samen met enkele metgezellen terug tot in het peloton.

ZES LEIDERS NADAT KOERS OPENBREEKT

Pellaud had aan gravelsector zeven het gezelschap gekregen van Burghardt en Craddock. Nadien ontplofte de koers helemaal en waren de grote namen aan zet. Fuglsang reed naar de kop van de koers, terwijl Schachmann, Van Avermaet, Bettiol, Van Aert en Formolo de achtervolging op hem inzetten. Met succes, want zij zouden snel een kopgroep van zes vormen.

Het trio Stybar - Bookwalter - Gogl gaf ook nog niet op. Zij bevonden zich met 30 km voor de boeg op 1'10" van de leiders. Wout van Aert hield de benen echter niet stil en ging over tot de aanval op 20 km van de meet. Dat was er teveel aan voor Van Avermaet, die het gezelschap kreeg van Stybar.

VAN AERT GOOIT KAARTEN OP TAFEL

In de buurt van de laatste twee kwamen die laatste twee niet meer. Op 12 km van de streep gooide Van Aert dan helemaal zijn kaarten op tafel. Eén voor één moesten ze eraf. Bettiol, Schachmann en Formolo bleven aanvankelijk wel weerwerk bieden. Bij Bettiol was het beste er wel af: de Italiaan moest enkele kilometers verder lossen bij de achtervolgers.

In aanloop naar de slotklim dikte de voorsprong van Van Aert op het duo achter hem aan richting de halve minuut. Zijn overwinning kwam dan ook niet meer in gevaar. De vuisten gingen meer dan terecht de hoogte in bij Van Aert. Formolo werd tweede, Schachmann derde.