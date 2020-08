Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 18: Méribel - La Roche-sur-Foron: Duikvlucht naar eindwinst voor Roglic of Froome?

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 18.

Tijd om te recupereren na de moordende etappe van woensdag naar de Col de la Loze? (lees HIER) Vergeet het maar! In etappe 18 wachten meer dan 4000 hoogtemeters.

Cormet de Roselend en de Col des Saisis als 'voorgerecht'

Enkel in rit 13 (4400, lees HIER) zijn het er meer in deze Tour. Op het menu van rit 18 staan met de Cormet de Roselend (topfoto; 18,6 kilometer aan 6%) en de Col des Saisis (15 kilometer aan 5,1%) eerst twee zogenaamde ‘lopers’.

Beklimming nummer drie Col des Aravis (6,7 kilometer aan 7%) is dan een stevige opwarming voor de steile klim naar Plateau des Glières (6 kilometer aan 11,2%). Daar wachten 8,5 en 2 bonusseconden.

Nadien volgt een afdaling naar Thorens-Glières en de Col des Fleuries (5,5 kilometer aan 4,6%) gevolgd door een duikvlucht van 10 km naar de streep in La Roche-sur-Foron, dat zijn debuut maakt in de Tour de France. Wordt het een strijd op twee fronten of zetten de favorieten alles op alles? Met de laatste afdaling moet gedacht worden aan Chris Froome, Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe en Primoz Roglic - afhankelijk van de koerssituatie.

Rit 18 is de laatste echte bergetappe. Maar wie in het geel pronkt in La Roche-sur-Foron is nog lang niet zeker van geel in Parijs, want er komt nog een spectaculaire klimtijdrit.

Profiel van de etappe: