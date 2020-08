Twitter gaat los na triomftocht van Van Aert: "Dat is de ware mentaliteit" en "Wout, Wout, Wout, wat doe je nu?"

De glorietocht van Wout van Aert in de Strade Bianche laat weinig wielerliefhebbers onberoerd. Talloze mensen hebben meegenoten van zijn triomf, blijkt uit de vele reacties die na zijn zege te bespeuren vielen op sociale media en vooral op Twitter.

Heel veel van die berichten verwezen ook naar zijn valpartij in de Tour van vorig jaar en vinden het van een schitterende mentaliteit getuigen dat Van Aert nu alweer de absolute top is. Sommigen betrekken ook Remco Evenepoel mee in de vreugde, die andere straffe Belg die de Ronde van Burgos won. "Dat de koers van ons is", klinkt het.

Zowel uit binnen-en buitenland stromen de welgemeende felicitaties binnen voor Wout van Aert na zijn eerste overwinning in een grote eendagskoers uit de WorldTour. Hieronder een bloemlezing.

Amazing victory for Wout van Aert #StradeBianche 🚴‍♂️💨💛🖤🤘⭐️

From last year’s 💥 to this win, well done Wout 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/BLbGwgMSHr — pro cycling trumps (@procycletrumps) August 1, 2020

So freaking happy for Wout Van Aert, pure class, lovely style and the most deserved come back after last year crash.

Cycling is back, folks! #stradebianche pic.twitter.com/dP2H2N9lwA — Ginevra (@ginevragarga) August 1, 2020

Als je een jaar na datum op deze manier afrekent met de boosaardige demonen ben je een grote meneer en heb je vooral ook keihard en gedisciplineerd gewerkt. Wat een groot nummer! Bravo @WoutvanAert #StradeBianche pic.twitter.com/5bit9ThfSM — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) August 1, 2020

.@EvenepoelRemco wint #VueltaBurgos2020 en een beresterke @WoutvanAert de @StradeBianche! Fantastisch! 🥇



Vlaanderen domineert in eerste wielerweek! De koers is van ons! 🙌🚴‍♂️🦁 — Philippe Muyters (@philippemuyters) August 1, 2020

Wout, Wout, Wout. Wat doe je nu? — Studio Brussel (@stubru) August 1, 2020

Dat de koers van ONS is! 🇧🇪💪🏼@WoutvanAert #StradeBianche — Geert De Vlieger (@devliegergeert) August 1, 2020

Wat @WoutvanAert zijn overwinning nog veel mooier maakt is dat hij dit doet na die zware val van 1 jaar geleden. Onderschat niet wat zoiets fysiek en mentaal inhoudt. Ik maakte het van dichtbij mee toen @EdwardTheuns zijn rug brak in de Tour. 💪 Dikke proficiat ook @Sarah_DeBie! — Lien Crapoen (@LienC) August 1, 2020