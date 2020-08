Beste belofte uit de Tour van 2018 gaat AG2R verlaten en trekt naar Total Direct Energie

AG2R ziet volgend jaar een renner met potentieel vertrekken. Want: rit gewonnen in de Vuelta, beste jongeren in de Tour van '18, tweevoudig nationaal kampioen tijdrijden: dat zijn toch al aardige adelbrieven. Toch komt het tot een breuk tussen Pierre Latour en AG2R.

Vorig jaar reed Latour een stuk minder prijzen bij mekaar dan de seizoenen voordien. De Fransman kiest nu voor een nieuw avontuur bij Total Direct Energie. Het hing al een tijdje in de lucht dat hij de ene Franse ploeg zou inruilen voor de andere. De deal is nu ook helemaal rond. Latour tekende bij Total Direct Energie een contract voor twee jaar. "Het zal me goed doen om van omgeving te veranderen en een andere manier van werken te ontdekken", zegt Latour op de site van zijn nieuwe ploeg. "Aanvallen en risico's nemen, dat spreekt me aan." 🚨 Le Team Total Direct Energie est fier d'officialiser l'arrivée de @p_latour pour les deux prochaines saisons !! 😃



Bij Total Direct Energie zal Latour volop zijn kans krijgen als kopman. Voor hem nadert toch wel het einde van een tijdperk. Hij werd immers opgeleid door AG2R en zal vervolgens zes jaar in de hoofdmacht gereden hebben.