Lotto Soudal heeft selectie klaar voor eerste terugkeer naar Ronde van Polen sinds overlijden Bjorg Lambrecht

Op 5 augustus gaat de Ronde van Polen van start. Exact dag op dag één jaar na het overlijden van Bjorg Lambrecht. Bij Lotto Soudal zullen ze ongetwijfeld met hem in het achterhoofd en ook voor hem koersen in Polen.

Het zal sowieso een emotionele beleving worden. Natuurlijk wacht er de ploeg ook een sportieve uitdaging. Daarom is ook een selectie van zeven renners vastgelegd die de kleuren van Lotto Soudal tot 9 augustus in Polen zal verdedigen.

An emotional return to @Tour_de_Pologne where the Lotto Soudal family is lining up for the first WorldTour stage race after the restart of the season #ForBjorg ✨ #TDP2020 pic.twitter.com/7oozAvLcnL