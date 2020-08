Van Avermaet relatief tevreden na derde plaats,maar ook nog niet helemaal hersteld

Na een zonneslag tijdens de Strade Bianche heeft Greg Van Avermaet maandag in een uitgeregende Gran Trittico Lombardo een derde plaats behaald. Al zegt hij zelf nog niet helemaal hersteld te zijn van de Strade.

Op de teamwebsite was Greg Van Avermaet tevreden met de prestatie van de ploeg. Hij zat samen met De Marchi in de groep der favorieten en spurtte naar een derde plaats. "Al denk ik wel dat we hadden kunnen winnen als we onze kaarten beter hadden uitgespeeld. Maar Izagirre was super sterk en het is niet altijd gemakkelijk om je kaarten juist uit te spelen", zegt de olympische kampioen.

Ondanks parcourswijziging: "Nog altijd waardige Milaan-Sanremo

Bij HLN geeft Van Avermaet nog meer uitleg. "We zaten bijna de hele wedstrijd vooraan waardoor we nooit in de problemen kwamen en een goede wedstrijd konden afwerken. Het was zaterdag een extreme wedstrijd, ik was nog niet 100% hersteld maar heb wel een redelijk goed gevoel", bekent hij.

Hij blikt tevens vooruit op Milaan-Sanremo van zaterdag, het eerste monument van het jaar. "De organisatie moest oplossingen zoeken voor een parcourswijziging en dat hebben ze goed gedaan. Met de Cipressa en de Poggio in het parcours én de vele kilomteres, wordt het nog een echte Milaan-Sanremo", denkt Van Avermaet