Ene Deen van de Wolfpack lost de andere af: Kasper Asgreen houdt peloton af en soleert zich de geschiedenis in

In andere landen waren er Wolfpack-renners dichtbij, maar Kasper Asgreen zorgde ervoor dat het in Denemarken echt raak was. Asgreen is de nieuwe Deense kampioen. Hij volgt op de erelijst Michael Mørkøv op, ook een renner van Deceuninck-Quick.Step trouwens.

Het was geen evidentie om een groepsspurt te ontlopen in Denemarken. Toch was dat waar Kasper Asgreen en Andreas Kron zich toe geroepen voelden. Het werd dus een titelstrijd met een stevige Belgische tint: Asgreen rijdt voor Deceuninck-Quick.Step en Kron komt in 2021 uit voor Lotto Soudal. ASGREEN HOUDT STAND IN PRANGENDE FINALE Ze gingen de laatste zeven kilometer in met een bonus van 15 seconden, maar die zou wel nog naar beneden gaan. Kron zou niet tot aan de meet voorop blijven, Asgreen ging alleen zijn kans. In de achterhoede trachtte Mørkøv tegenaanvallers lam te leggen. Het was misschien dat kleine beetje dat het verschil maakte, want Asgreen bleef het peloton net voor en mocht het zegegebaar maken. Voor Mørkøv zelf zat er ook nog iets in, want hij kaapte nog de bronzen medaille weg.