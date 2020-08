Overzicht: de nationale kampioenen op een rij

Er werden gisteren verschillende nationale kampioenschappen afgewerkt in het wielrennen. Een perfect moment dus om te overlopen wie waar kampioen werd op de weg.

In Nederland ging de zege naar Mathieu van der Poel. Hij ging er op 40 kilometer van de streep alleen van door en zijn concurrenten zagen hem niet meer. In Spanje was de overwinning voor een veteraan, want Luis Leon Sanchez haalde het na een sterk slot van Gorka Izagirre.

In alle andere landen zou het uitdraaien op een sprint tussen het peloton of een beperkte groep. De grootste verrassing was misschien wel in Duitsland te vinden. Daar draaide het namelijk ook uit op een sprint en Marcel Meisen werd nationaal kampioen. Hij haalde het voor topsprinter Pascal Ackermann. Ook in Luxemburg was er een verrassing, want Kevin Geniets werd nationaal kampioen en niet Bob Jungels. In Frankrijk haalde Arnaud Démare het dan weer van Bryan Coquard.

Ook in Italië was de overwinning voor een sprinter, want Giacomo Nizzolo haalde het voor Davide Ballerini. In Denemarken en Noorwegen gingen de overwinningen naar Kasper Asgreen (na een mooi duel met Andreas Kron) en Sven Erik Bystrøm (bekijk HIER de fotofinish van Bystrøm in Noorwegen). Valentin Götzinger won dan weer de titel in Oostenrijk en Juraj Sagan was de sterkste in Slowakije.