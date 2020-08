Jumbo-Visma is duidelijk over Primoz Roglic: "Het gaat goed met hem en hij kan volop trainen"

Het ziet er dan toch naar uit dat Primoz Roglic zal kunnen deelnemen aan de Tour de France. Zijn vriendin maakte zich nog zorgen, maar volgens zijn ploeg Jumbo-Visma kan hij volop trainen en gaat het goed met hem.

Merijn Zeeman, de sportdirecteur van Jumbo-Visma, is duidelijk. "Het gaat goed met Roglic. Lora Klinc (de vriendin van Roglic) was bij hem toen hij nog niet volledig fit was, maar nu heeft hij al aan alle trainingen deelgenomen", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.

Volgens Zeeman zal Roglic dan ook klaar geraken voor de Tour de France. Het is goed nieuws voor de Nederlandse wielerploeg, want Roglic is de topfavoriet om de eindzege binnen te halen. "Dankij de medische staf en goed werk kan hij volop trainen en is hij opnieuw op topniveau."