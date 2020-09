Mathieu van der Poel heeft lovende woorden voor Wout van Aert: "In de bergen is hij sterker dan ik had verwacht"

Mathieu van der Poel is op dit moment aan het werk in de Tirreno-Adriatico, maar hij volgt de Tour de France uiteraard op de voet. Zo vindt hij de prestaties van Wout van Aert, zijn concurrent in het veldrijden, indrukwekkend.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert kennen elkaar natuurlijk zeer goed. Het is namelijk al jaren een beklijvend duel tussen beide heren in het veldrijden. De laatste jaren laten ze zich ook zien op de weg en van der Poel vind het indrukwekkend wat van Aert aan het presteren is in de Tour de France.

Van der Poel had vooral niet verwacht dat van Aert zo sterk bergop ging rijden. "Het is indrukwekkend wat Wout aan het doen is in de Tour de France. Dat hij een vlakke rit kan winnen, is voor mij geen verrassing, maar ik had niet verwacht dat hij in de bergen zo sterk ging zijn", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.